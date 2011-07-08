Поступления в бюджет Крыма выросли на 31,4% - до 2,9 млрд. грн.

Свыше 2,9 млрд. грн. платежей поступило в январе-июне 2011 года в сводный бюджет Крыма - это на 31,4%, или на 688,5 млн. грн. больше, чем за аналогичный период 2010, сообщила в пятницу пресс-служба крымской налоговой.

Налоговики Крыма собрали в госбюджет в первом полугодии более 1,2 млрд. грн. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 157,6% (дополнительно собрано 440,9 млн. грн.).

В местные бюджеты городов и районов Крыма за шесть месяцев поступило 1,7 млрд. грн. - на 17,3%, или на 247,6 млн. грн. больше, чем за тот же период 2010 года.