Экс-глава Крыма Мешков наговорил на уголовное дело?

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ рассчитывает на возбуждение уголовного дела против первого и последнего президента Республики Крым Юрия МЕШКОВА, который призвал жителей региона идти с вилами на власть полуострова.

МЕШКОВ считает главной задачей на данный момент проведение в 2012 году референдума о восстановлении отмененной Конституции Крыма 1992 года и резко осуждает события в Феодосии, где 2 июля произошло массовое столкновение активистов казачьих организаций и сотрудников милиции при попытке казаков повторно установить при въезде в город поклонный крест, который 1 июля был демонтирован по решению Хозяйственного суда Крыма.

«Пришлые» пролили кровь наших, Республики Крым, граждан. Они забыли народное предупреждение: «Кто сеет ветер - пожнёт бурю!» - и опрометчиво бахвалятся своей «решимостью», готовностью и дальше проливать нашу кровь. Те, кто отдал преступный приказ - теперь «кровники» Крыма. Они лишили себя какого бы то ни было - юридического, морального права руководить Крымом», - говорится в обращении МЕШКОВА к крымчанам, которое он озвучил 7 июля на встрече с журналистами.

«Оценивая реальную ситуацию, сложившуюся в настоящее время в Крыму, думаю, уместно будет вспомнить слова Уинстона Черчилля: «Бандита не испугаешь поднятыми руками!» - то есть фигурально выражаясь - «Пора опустить руки и взяться за вилы!» - сказал экс-президент Крыма.

«Приехал (в Крым) гражданин Российской Федерации и призывает брать вилы, идти на людей, на власть. Человек, который давно уже забыт как страшная история для Крыма, пытается обратить на себя внимание… По поводу его высказывания, я так думаю, будет возбуждено уголовное дело», - сказал ДЖАРТЫ, отвечая на вопрос журналистов в пятницу.

МЕШКОВ приехал в Крым из Москвы 2 июля после длительного отсутствия на полуострове.

Политик победил во втором туре выборов президента Республики Крым 30 января 1994 года, получив почти 73% голосов избирателей. В марте 1995-го должность крымского президента была ликвидирована из-за противостояния властей полуострова с официальным Киевом.