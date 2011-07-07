Крым принял на 5% больше туристов

В Крыму за полгода отдохнули 1 млн. 350 тыс. человек, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Из них - 336 тысяч так называемые организованные отдыхающие (жили санаториях и пансионатах), это на 5,2% больше, чем в прошлом году, сообщил пресс-центр Верховного совета Крыма.

Председатель постоянной комиссии крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Рустам ТЕМИРГАЛИЕВ отметил, что главным критерием проведения турсезона следует считать не количество отдыхающих, а уровень доходов бюджетов курортных городов и республиканской казны в целом от деятельности курортно-рекреационного комплекса.

По его словам, этот показатель в 2011 гораздо выше прошлогоднего: по итогам первого квартала налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного комплекса увеличились на 35%, по предварительным итогам первого полугодия увеличение доходов местных бюджетов составит чуть более 40%.

«Курортный сезон идет с небольшим опережением показателей прошлого года. Мы надеемся, что в этом году сезон будет достаточно успешным», - сказал ТЕМИРГАЛИЕВ.