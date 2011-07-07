Экс-президент Крыма хочет реанимировать конституцию-1992

Первый и последний президент Республики Крым Юрий МЕШКОВ предлагает жителям автономии провести в следующем году референдум по вопросу восстановления крымской Конституции 1992 года, отмененной руководством Украины менее чем через три года после ее принятия.

МЕШКОВ призвал крымчан «сплотиться перед лицом очевидной угрозы» и объединиться в неправительственные общественные организации - «Народный трибунал Республики» и «Общественный парламент Республики».

«Наше единство и сплоченность поможет нам сохранить гражданский мир и согласие, возродить исторически сложившуюся государственность Крыма, восстановить действие Конституции Республики Крым 1992 года», - сказал МЕШКОВ в четверг на пресс-конференции в Симферополе.

Экс-глава Крыма не планирует заниматься в Украине политической деятельностью, так как не является ее гражданином, но не исключает свого участия в работе общественных организаций.

МЕШКОВ, который сейчас имеет российское гражданство, прибыл в Крым 2 июля. На полуостров его привели две причины: личная трагедия, в конце мая погибла первая жена политика Людмила, проживавшая в Симферополе, и переживания за судьбу республики.

МЕШКОВ 30 января 1994 года победил во втором туре выборов президента Республики Крым, получив почти 73% голосов. В марте 1995-го должность крымского президента была ликвидирована, а Конституция региона 1992 года отменена решением Верховной Рады и тогдашнего президента Украины Леонида КУЧМЫ в результате противостояния полуострова с официальным Киевом.

Крым живет сейчас по Конституции автономии 1998 года. Основой закон республики был утвержден ВР с учетом поправки депутата Ивана ЗАЙЦА, в которой говорилось о преимуществах Конституции Украины и украинского законодательства над положениями Конституции автономии в случае разногласий.