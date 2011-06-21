Российская "Вим-Авиа" открыла рейс из Москвы в Крым

Российская авиакомпания "Вим-Авиа" с 17 июня открыла рейс по маршруту "Москва - Симферополь" и обратно, сообщила ее пресс-служба.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 757-200 четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. Минимальная стоимость билета в административный центр Крыма составляет 4500 рублей (около 1260 гривен).

Министерство курортов и туризма Крыма уточняет, что авиарейсы будут выполняться до середины сентября.

"Вим-Авиа" создана в 2002 году, ее парк состоит из 11 самолетов Boeing 757-200.

Ранее, 16 июня, авиакомпания "Авианова" (Россия), которая специализируется на бюджетных пассажирских авиаперевозках, открыла рейспо маршруту "Москва - Симферополь". Полеты выполняются четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Самые дешевые билеты на самолет стоят 250 рублей (около 70 гривен). Правда, до октября их уже раскупили.