Летевший из Ирана в Киев самолет сел в Крыму из-за поломки двигателя

Самолет MD-83, который летел из столицы Ирана - Тегерана - в Киев, совершил в пятницу утром вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за отказа одного из двигателей, на борту находились 74 пассажира и семь членов экипажа, никто не пострадал, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

По ее данным, самолет принадлежит компании «Украинско-средиземноморские авиалинии» (UMAir).

Информация о поломке двигателя поступила в 6.50. «О случившемся были оповещены все аварийно-спасательные службы Симферополя, дежурный экипаж вертолета МЧС Ми-8 приведен в готовность №1. В 7.04 экипаж совершил вынужденную посадку. Жертв и пострадавших нет», - говорится в пресс-релизе.