Эстонцы 6 лет бесплатно пользуются товарным знаком "Магарача"

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконной передачи агрофирмой «Магарач» - подразделения Национального института винограда и вина «Магарач» (Ялта) Украинской академии аграрных наук - товарного знака эстонской фирме Magarach OU, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Дело заведено по статье Уголовного кодекса «злоупотребление служебным положением».

«Бывший директор агрофирмы подозревается в незаконном отчуждении товарного знака путем бесплатной передачи эстонской фирме. В результате противоправных действий экс-руководителя государственному предприятию причинен ущерб на сумму 3,2 млн грн. в виде начисленного роялти за использование товарного знака», - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Товарный знак был передан иностранной фирме в 2004 году.

«В ходе аудита установлен вопиющий факт. Торговая марка «Магарач», являющаяся исконно крымским брендом (происходит от названия долины, где растут виноградники Южнобережного отделения агрофирмы), перестала принадлежать Украине», - писала в ноябре 2010 года в газете парламента автономии «Крымские известия» № 223 представитель Контрольно-ревизионного управления Крыма.

«Магарач» основан в 1828 году как казенное заведение. Изготовленные здесь вина начали лидировать на мировых конкурсах с 1873 года. Институт виноградарства и виноделия «Магарач» получил статус национального в 2005 году.

Агрофирма «Магарач» создана в 2000 году. В состав госпредприятия входят два структурных подразделения в Бахчисарайском районе и Большой Ялте. Ее хозяйственная деятельность осуществляется в таких отраслях, как: виноградарство, питомниководство, полеводство, садоводство, производство вина.