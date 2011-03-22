Путин надеется, что Турция пустит "Южный поток" в ее морскую зону

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН надеется, что Турция даст разрешение на прокладку «Южного потока» через свою морскую зону, сообщила пресс-служба правительства РФ.

«Мы не считаем, что есть какая-то угроза этому проекту со стороны наших турецких партнеров», - заявил ПУТИН.

По его словам, Россия представит турецкой стороне дополнительные документы по различного рода исследованиям, связанным с экологией, прокладкой маршрута, оценкой технико-экономического обоснования.

ПУТИН считает, что после этого РФ получит окончательное решение по строительству этой трубопроводной системы.

В тоже время, российский премьер подчеркнул, что Россия «готова к любому развитию событий». По его словам, в РФ считают возможным сжижать газ на берегу Чёрного моря и газовозами доставлять его к побережью Болгарии, там регазифицировать и направлять в трубопроводные системы. Также рассматривается возможность поставок сжиженного природного газа с полуострова Ямал.

«Мы изучаем все, но исходим из того, что ничего не мешает нам реализовать проект, первоначально задуманный и обговоренный с турецкой стороной», - сказал он.

Вице-премьер-министр России Игорь СЕЧИН в мае 2010 года заявил, что в ноябре Турция выдаст разрешение на строительство газопровода «Южный поток» в своей экономической зоне, однако это до сих пор не произошло.