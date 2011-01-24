Крым божится не задирать цены

Министерство курортов и туризма Крыма прогнозирует рост цен на отдых в отелях и здравницах региона в курортном сезоне 2011 года не более, чем на 5% по сравнению с 2010 годом, сообщила пресс-служба ведомства.

"Отдых в Крыму значительно не подорожает. Рост цен возможен лишь на уровень инфляции - не более чем на 5%", - сказал заместитель министра - начальник управления финансов, экономического анализа и прогнозирования Николай МАРИНОВ.

По его словам, подорожание путевок возможно за счет включения в пакет новых услуг.

Замглавы курортного ведомства утверждает, что сопоставимые цены на отдых в Крыму остаются минимум на 30% ниже, чем стоимость отдыха в Сочи (Россия).

Кроме того, по его словам, крымский отдых дешевле, чем в Турции и Египте. При этом, в отелях полуострова, "помимо комфортабельного отдыха туристам предложат еще и качественное лечение, которое будет входить в стоимость пакета", говорится в пресс-релизе.

Замминистра также сообщил, что в предстоящем курортном сезоне ожидается увеличение турпотока в Крым на 15% по сравнению с 2010 годом, когда регион посетили 5 миллионов 719 тысяч туристов.