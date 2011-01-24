Прогулочная яхта потерпела крушение в Черном море

Прогулочная яхта "Шели" получила пробоину и была выброшена на берег в ночь на понедельник в Черном море в районе мыса Фиолент в Севастополе, капитан и шестеро пассажиров эвакуировались, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Моторно-парусное судно, длиной одиннадцать метров и шириной четрыре метра, вышло на прогулку из Балаклавской бухты в воскресенье.

Авария произошла неподалеку от берега при скорости ветра до пятнадцати метров в секунду и высоте волн около трех метров.

Севастопольские спасатели доставили людей в безопасное место, там их осмотрели врачи "скорой помощи".