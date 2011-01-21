Корабль "Донбасс" вышел на испытания после ремонта

Корабль управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины вышел в море для проведения первого этапа ходовых испытаний после восстановительного ремонта, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

Корабль управления «Донбасс» вошел в состав украинских ВМС в 1997 году, в результате распределения Черноморского флота. Длительное время из-за нехватки средств не удавалось в полной мере возобновить его техническую готовность, в первую очередь, ввод в строй материальной части корабля. Ремонтно-восстановительные работы активизировались после того, как в конце 2010 года Министерство обороны Украины выделило для этих нужд около 4 млн. грн.

По информации начальника управления эксплуатации и судоремонта логистики командования ВМС капитана первого ранга Игоря ТОМИЛИНА, основной ремонт электромеханического оборудования корабля проведен в ноябре-декабре 2010 года.

Контрольному выходу в море предшествовали швартовые испытания корабля, после завершения которых были проведены ходовые испытания отремонтированного предприятиями судоремонтной промышленности главного двигателя, дизель-генераторов и систем, обслуживающих главную энергетическую установку, а также рулевой машины, якорно-швартовных устройств, радиотехнического вооружения и вооружения связи.

«Контрольный выход продемонстрировал, что состояние технической готовности электромеханической боевой части позволяет эффективно эксплуатировать корабль непосредственно в море. В то же время, во время испытаний были обнаружены определенные недостатки в работе узлов и механизмов, которые в последующем будут устраняться представителями промышленности», - отметил начальник управления.

По информации пресс-центра ВМС, во время выхода «Донбасса» в море проведена совместная тренировка корабля с противолодочным вертолетом. Вертолет практически осуществлял погружение в море гидроакустической станции.