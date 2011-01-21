Совмин Крыма за месяц найдет землю самозахватчикам. Не всем

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ предлагает в качестве пилотного проекта в течение месяца определить в Симферополе и Симферопольском районе земельный массив, где участки смогут получить те граждане, которые нуждаются в земле для частного строительства, в том числе и участники самозахватов, сообщила пресс-служба крымского правительства.

ДЖАРТЫ подчеркнул, что построить дома в новом жилом массиве смогут не все участники самозахватов, а лишь те, кто по закону имеет право на получение земли.

«Те, для кого самозахваты были коммерческим проектом, конечно, отсеются», - заявил глава Совмина.

По словам ДЖАРТЫ, участок под массив буден выделен исходя из технических и экономических условий выгодных для развития города и района, где можно при минимальных затратах создать необходимые структурные условия для будущего проживания.

«Выделяя на законных основаниях землю для жилищного строительства, по утвержденным спискам мы освобождаем территории для дальнейшего развития… Это позволит убрать самозахваты с земли, у которой уже есть хозяева, и даст возможность расположить жилую застройку компактно, а не по всему периметру Симферополя. Город получит возможность развиваться», - сказал премьер автономии на встрече с главой Всемирного конгресса крымских татар Рефатом ЧУБАРОВЫМ

Глава Совмина считает, что ликвидация самозахватов положительно отразится на инвестиционном климате Крыма и позволит экономике региона сделать «рывок вперед».

ДЖАРТЫ в начале этой недели обратился с открытым письмом к лидеру крымскотатарского меджлиса Мустафе ДЖЕМИЛЕВУ, в котором просит убедить крымских татар, самовольно занявших землю, добровольно освободить участки, поскольку, по его мнению, самозахваты мешают социально-экономическому развитию региона и являются дестабилизирующим фактором межнационального согласия.

Глава меджлиса заявляет, что самозахваты татар составляют лишь 17% от общего количества самовольно занятой земли в регионе.