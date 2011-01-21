Украинские морпехи предотвратили кражу военного имущества

Дежурный наряд первого отдельного Феодосийского батальона морской пехоты Военно-морских сил Украины - военнослужащие службы по контракту сержант Геннадий ФРОЛКОВ и матрос Василий ВАСИЛЬЕВ - предотвратили кражу военного имущества из хранилища в ночь на 20 января, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

Морпехи, осматривая территорию складов, обнаружили, что одно из хранилищ открыто. Сообщив об этом дежурному по части, контрактники начали искать нарушителя. Им оказался безработный житель Феодосии, 1979 года рождения.

"Злоумышленнику удалось перелезть через ограждение, открыть хранилище и похитить часть имущества. У задержанного выявили резиновые сапоги, несколько больших пакетов и двадцатисантиметровый нож. По словам пойманного "на горячем", к совершению кражи его побудило трудное финансовое положение, а также то, что военное имущество достаточно ценится на "черном рынке", - говорится в сообщении.

О задержании гражданского лица на территории военных складов были поставлены в известность сотрудники органов внутренних дел. Мужчина передан наряду милиции.

Приказом командира батальона морпехи награждены почетными грамотами, их родителям отправлены письма благодарности.