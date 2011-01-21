Полсотни коммунистов отметили годовщину смерти Ленина

Менее пятидесяти активистов Коммунистической партии отметили в пятницу 87-ю годовщину смерти основателя советского государства Владимира Ленина, возложив цветы к подножию его памятника в центре Симферополя, сообщила пресс-служба крымской организации КПУ.

Гвоздики принесли партактив, члены бюро крымского рескома Компартии, депутат Верховной Рады Украины Леонид ГРАЧ.

«Торжественное возложение цветов к памятникам Владимиру Ленину состоялось во всех городах и районах Крыма», - говорится в пресс-релизе.