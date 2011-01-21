Турок с контрабандой 40 кг украшений задержан в Крыму
12:16, 21 января 2011Крым
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Таможня всю ночь считала цепи-кольца
Сотрудники пограничной и таможенной служб задержали в аэропорте Симферополя гражданина Турции, который 20 января прибыл из Стамбула с контрабандой более сорока килограммов ювелирных украшений, сообщил УНИАН сотрудник пресс-службы Азово-Черноморского управления погранслужбы Украины.
«В пяти сумках 40-летнего мужчины во время прохождения погранично-таможенного контроля в VIP-терминале обнаружены кольца, сережки, кулоны и браслеты. Некоторые инкрустированы камнями различного цвета», - сказал он.
По словам турка, часть изделий изготовлена из серебра, часть - бижутерия.
Эксперты оценивают стоимость изъятых украшений.
Таможня пока не знает, будет ли возбуждено уголовное дело.
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