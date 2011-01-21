Турок с контрабандой 40 кг украшений задержан в Крыму

Сотрудники пограничной и таможенной служб задержали в аэропорте Симферополя гражданина Турции, который 20 января прибыл из Стамбула с контрабандой более сорока килограммов ювелирных украшений, сообщил УНИАН сотрудник пресс-службы Азово-Черноморского управления погранслужбы Украины.

«В пяти сумках 40-летнего мужчины во время прохождения погранично-таможенного контроля в VIP-терминале обнаружены кольца, сережки, кулоны и браслеты. Некоторые инкрустированы камнями различного цвета», - сказал он.

По словам турка, часть изделий изготовлена из серебра, часть - бижутерия.

Эксперты оценивают стоимость изъятых украшений.

Таможня пока не знает, будет ли возбуждено уголовное дело.