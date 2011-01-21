Севастополь предлагает бизнесменам скинуться на туризм

Программа развития туризма в Севастополе должна реализовываться «50 на 50» городом и предпринимателями, считает председатель Севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ.

«Предприниматели, которые сегодня в Севастополе занимаются туризмом, должны участвовать в финансировании программы вместе с городом, тогда и можно будет добиться того, чтобы эта отрасль развивалась и удовлетворяла как предпринимателей, так и город», - сказал чиновник в эфире севастопольской региональной государственной телерадиокомпании.

По утверждению САРАТОВА, город, со своей стороны, очень активно занимается развитием туризма.

«Строительство очистных сооружений разве не является реализацией программы туризма? Инициировали мы и подготовку серьёзной программы по развитию Национального заповедника “Херсонес Таврический”, чтобы впоследствии он был занесён в списки ЮНЕСКО», - отметил он.

«Правительство (Украины) рассматривает возможности реконструкции аэропорта Бельбек, мы же - возможности переноса наших вокзалов, потому что они находятся в месте, где трудно развиваться. Всё это вопросы туризма», - сказал главы исполнительной власти Севастополя.

Глава администрации также сообщил, что «принята “Программа развития инвестиционной деятельности в Севастополе на 2011-2013 годы”, где предусмотрены средства на некоторые имиджевые программы. Надо закончить фильм о Севастополе, который практически готов, чтобы все туристические агентства его имели».

Планируется, что программа развития туризма в Севастополе до 2020 года в ближайшее время будет направлена в городской совет для принятия решения.

Общая численность обслуженных туристов в Севастополе с 2003 года возросла в три раза, и составила около 270 тыс. чел., а все прежние показатели в 2010 году по сравнению с предыдущим возросли на 10%.

В Севастополе в настощее время имеют лицензии 259 туроператоров и турагентов, а также имеется около 200 официально выявленных объектов размещения, в том числе более 70 гостиниц и гостевых домов, 4 санатория-профилактория, 9 пансионатов.