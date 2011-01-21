Дети попросили водителей не нарушать правила

Письма к водителям с просьбой не нарушать Правила дорожного движения (ПДД), быть внимательными и осторожными на дорогах Севастополя раздавали юные инспекторы движения в ходе организованной ГАИ акции «Водитель, прислушайся к ребенку!».

Некоторые письма были со стихами и рисунками.

Перед тем, как вручить письма, дети обращались к водителям с просьбой быть внимательными за рулем и не нарушать ПДД.

В своих письмах школьники не только обратились к автомобилистам с просьбой заботиться о безопасности всех участников дорожного движения, но и сами пообещали выполнять заветы дорожной азбуки.

По информации пресс-службы управления ГАИ Севастополя, в 2010 году на дорогах города травмы получили 94 ребенка, двое детей погибли.