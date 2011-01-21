Премьер Крыма обещает не устраивать погромы крымских татар

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ исключает применение силовых методов решения земельной проблемы в автономной республике, сказал он на встрече с президентом Всемирного конгресса крымских татар, первым заместителем председателя крымскотатарского меджлиса Рефатом ЧУБАРОВЫМ, сообщила пресс-служба меджлиса.

"(ДЖАРТЫ) уверен, что общими усилиями возможно нахождение решений, позволяющих, с одной стороны, удовлетворить нуждающихся людей земельными участками для строительства собственного жилья, с другой, - обеспечить городу (Симферополю) возможности для сбалансированного развития, в том числе, создавая условия для потенциальных инвесторов", - говорится в пресс-релизе.

ЧУБАРОВ также подчеркнул "важность наличия у всех сторон, вовлеченных в земельные проблемы, желания развязать их без конфликтов и противостояния".

Меджлис предлагает, опираясь на результаты работы предыдущих рабочих комиссий и групп, в том числе созданных Кабинетом министров Украины и Советом министров Крыма, перейти к принятию решений по каждому массиву и каждому человеку, числящемуся в списках на получение земучастка.

"Я уверен, если мы начнем выделять участки в массиве (или массивах), где нет особых проблем, и постепенно, шаг за шагом, подойдем к проблемным массивам, многие вопросы будут сняты, а люди разных национальностей, занявшие земли, почувствуют заботу и понимание власти", - сказал ЧУБАРОВ.

По данным меджлиса, премьер Крыма согласился с таким подходом, добавив, что при рассмотрении предложений по конкретным массивам, занятым людьми, власть сможет предложить и иные формы, удовлетворяющие их, например, комбинирование индивидуального и многоэтажного строительства.

ДЖАРТЫ в начале этой недели обратился с открытым письмом к лидеру меджлиса Мустафе ДЖЕМИЛЕВУ, в котором просит убедить крымских татар, самовольно занявших землю, добровольно освободить участки, поскольку, по его мнению, самозахваты мешают социально-экономическому развитию региона и являются дестабилизирующим фактором межнационального согласия.

ДЖАРТЫ готов встретиться с ДЖЕМИЛЕВЫМ после возвращения лидера крымских татар в Крым из командировки.

Глава меджлиса заявляет, что самозахваты татар составляют лишь 17% от общего количества самовольно занятой земли в регионе.

ДЖЕМИЛЕВ не исключает "погромов" крымских татар, которые заняли землю.

"Право, я не знаю, на когда они запланировали. В любом случае, ничем хорошим это не закончится. Может дойти до кровопролития. Особенно это реально там, где на участках уже построено жилье и человек потратил все, что имел, на стройку. Дома будут сносить вместе с людьми. Естественно, реакция будет непредсказуема", - сказал он на днях в интервью СМИ.