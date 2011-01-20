Школы Севастополя закрываются. На очереди - Интернет-клубы?

Севастопольская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия в четверг приняла решение приостановить с 21 января по 4 февраля учебный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях города для предупреждения эпидемического распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщила городская СЭС.

С 21 января вводятся в действие 3-й и 4-й разделы комплексного плана по гриппу, которые предполагают, что в школах приостанавливаются занятия, а в учреждениях и организациях города вводится масочный режим, сообщил представитель эпидотдела СЭС.

Сегодня в городе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 70,8 на 10 тысяч населения, тогда как эпидпорог - 70 на 10 тысяч населения.

Городская ЧПК также рекомендовала приостановить функционирование залов компьютерных игр с 21 по 29 января, обеспечить круглосуточную работу аптек для продажи противогриппозных средств севастопольцам.