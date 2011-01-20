Делу о смертельном наезде сына депутата на байкершу дан новый ход

Верховный суд Украины на этой неделе направил на новое рассмотрение дело сына депутата Симферопольского горсовета прошлого созыва Виталия ФАЙНГОЛЬДА, который, управляя автомобилем, насмерть сбил водителя мотоцикла Анну Мишуткину в 2008 году, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма.

Авария с участием мотоцикла Suzuki и автомобиля Bentley произошла в районе железнодорожного вокзала Симферополя ночью 16 сентября 2008 года. После удара Bentley совершил столкновение с двумя машинами, а мтоцикл отбросило на еще один автомобиль. Байкерша получила тяжелые травмы и скончалась на месте ДТП. Bentley двигался со скоростью 171 километр в час.

Железнодорожный районный суд Симферополя признал ФАЙНГОЛЬДА виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения и приговорил к трем годам лишения свободы с лишением права управлять транспортом на три года, решив при этом освободить его от наказания с испытательным сроком два года.

«Верховный суд отменил в связи с мягкостью приговор Железнодорожного райсуда Симферополя в отношении виновника дорожно-транспортного происшествия и оставившее приговор в силе определение Апелляционного суда Крыма», - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Дело рассмотрит тот же местный суд Симферополя.