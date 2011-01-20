Автономный спикер: организаторы самозахватов открыто грабят Крым

Верховный совет Крыма приложит усилия для урегулирования вопроса массовых самовольных захватов земли как отдельными представителями крымских татар, так и людьми других национальностей, заявил спикер крымского парламента Владимир КОНСТАНТИНОВ.

«Тысячи гектар захваченной земли - это откровенное издевательство над законодательством и над всеми законопослушными жителями нашего региона. Организаторы самозахватов открыто грабят Крым, это давно пора прекратить», - говорится в комментарии КОНСТАНТИНОВА, который пресс-центр парламента республики распространил в четверг.

Спикер подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу председателя Совета министров Крыма Василия ДЖАРТЫ, который призвал лидеров крымских татар содействовать урегулированию вопроса.

КОНСТАНТИНОВ уверен, что проблему самозахватов удастся решить «мирно и конструктивно».

Он также заявил, что органы власти Крыма продолжат деятельность по обеспечению репатриантов жильем и землей для строительства домов.

Премьер Крыма обратился с открытым письмом к лидеру меджлиса Мустафе ДЖЕМИЛЕВУ, в котором просит убедить крымских татар, самовольно занявших землю, добровольно освободить участки, поскольку, по мнению ДЖАРТЫ, самозахваты мешают социально-экономическому развитию региона и являются дестабилизирующим фактором межнационального согласия.

ДЖЕМИЛЕВ ранее заявлял, что самозахваты крымских татар составляют лишь 17% от общего количества самовольно занятой земли в регионе.