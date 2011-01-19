Турсбор уже хотят ввести и в Крыму

Министерство курортов и туризма Крыма обратилось к городским, поселковым и сельским советам региона с предложением ввести туристический сбор в размере 1% от стоимости временного проживания, сообщила пресс-службе ведомства.

По предварительным расчетам Минкурортов, в результате введения сбора и при условии детенизации туристического рынка в местные бюджеты возможно поступление порядка 150 млн. грн. ежегодно.

Министерство предлагает местным властям направлять полученные средства на развитие курортно-туристической отрасли, в частности, на модернизацию курортной инфраструктуры, жилищно-коммунальных объектов, на благоустройство парков, скверов, парковок, реконструкцию набережных.

Кроме того, введение турсбора позволит внедрить новый критерий оценки эффективности туристической индустрии. Так, в Европе эффективность рынка оценивается по трем показателям: по количеству туристов; количеству денег, которые они оставили в экономике региона, и по количеству ночевок. «Оценка эффективности туриндустрии по количеству ночевок никогда не применялась в Крыму, потому что их невозможно было подсчитать. Благодаря введению туристического сбора, это становится абсолютно реальным, поскольку мы видим, сколько ночей провели туристы на санаторно-курортном лечении, сколько людей размещалось в отелях, мини-пансионатах, а также в частных домовладениях, с которых также взимается туристический сбор», - сказал глава курортного ведомства Крыма Александр ЛИЕВ.

Согласно новой редакции Налогового кодекса, турсбор взимается с граждан Украины, иностранцев, а также с людей без гражданства, прибывших на территорию того или иного региона, где введен такой налог. От его уплаты освобождены инвалиды, дети-инвалиды и сопровождающие их лица (не более одного); лица, прибывшие в командировку; ветераны войны; прибывшие по путевкам в санатории и пансионаты, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, горсоветы Львова, Киева, Тернополя и Каменец-Подольского уже приняли решения о введении туристического сбора.