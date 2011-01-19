15-летний мопедист погиб в столкновении с автобусом
20:00, 19 января 2011Крым
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Трагедия в Севастополе
Пятнадцатилетний водитель мопеда погиб в результате столкновения с автобусом в Севастополе, сообщила пресс-служба севастопольского управления МВД.
Авария с участием автобуса "Фольксваген" и мопеда "Ямаха" произошла во вторник вечером.
Из показаний очевидцев ДТП установлено, что подросток, не убедившись в безопасности маневра, начал производить разворот в обратном направлении, не пропустив встречный автомобиль.
Возбуждено уголовное дело.
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