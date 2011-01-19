Украина согласилась пустить "Лукойл" на черноморский шельф

Кабинет министров Украины дал согласие на заключение договора о совместной деятельности между государственным акционерным обществом “Черноморнефтегаз” и российской компанией “Лукойл” по разведке и добыче нефти и природного газа на шельфе Черного моря.

В распоряжении, размещенном на сайте правительства, отмечается, что решение принято по предложению Министерства энергетики и угольной промышленности.

Объектом совместной деятельности является разработка Одесского, Безымянного и Субботинского месторождений.

Доля “Черноморнефтегаза” в совместной деятельности должна составлять не менее 50%, вкладом компании является геолого-экономическая оценка запасов нефти, природного газа и сопутствующих компонентов указанных месторождений.

Вкладом “Лукойла” являются финансовые ресурсы, технологии и оборудование, необходимые для соблюдения параметров, предусмотренных проектами по разведке и добыче нефти и природного газа на указанных месторождениях.

Подготовленный к подписанию договор о совместной деятельности, говорится в распоряжении, должен быть подан на согласование Кабмина.

Справка УНИАН. ГАО "Черноморнефтегаз" (Симферополь) входит в состав НАК "Нефтегаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. 100% акций "Черноморнефтегаза" находятся в управлении "Нефтегаза Украины".

На балансе "Черноморнефтегаза" в настоящее время находятся 17 месторождений, из них - 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных.

ОАО "Лукойл" - российская нефтяная компания. Ей принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 миллионов тонн нефти в год.