Минфины подготовят проект газофлотского договора к весне

Министерства финансов России и Украины в течение двух месяцев подготовят проект соглашения между странами по условиям продления пребывания российского Черноморского флота в Севастополе, сообщил журналистам министр финансов РФ Алексей Кудрин по итогам встречи с украинским коллегой Федором Ярошенко.

Россия и Украина в апреле 2010 года достигли договоренности о продлении базирования ЧФ в Крыму на 25 лет до 2042 года с возможной пролонгацией, Украина получила скидку на российский газ.

"Мы должны определить порядок учета скидки по цене на газ как источника платежей за аренду базы Черноморского флота в Севастополе с 2017 года", - сказал Кудрин, которого цитирует РИА Новости.

"Важно определить единую методологию", - пояснил, в свою очередь, глава украинского Минфина, добавив при этом, что "шаги будут очень быстрыми и конструктивными".

Кудрин отметил, что стороны пока не обсуждали параметры соглашения.

"Они зависят от объема и факта поставок (российского газа в Украину - ред.), которые определят объем учитываемых средств скидки", - сказал министр финансов РФ.