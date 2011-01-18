Прокуратура просит ужесточить приговор 12 ментам-грабителям

Прокуратура Крыма направила апелляцию на решение суда, который назначил 12 сотрудникам линейного отдела милиции на станции «Симферополь», избивавшим и грабившим приезжих, не связанное с лишением свободы наказание, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Из-за действий сотрудников правоохранительных органов пострадали более 20 человек. Уголовное дело против них было возбуждено в марте 2008 года.Милиционеры обвинялись в злоупотреблении служебным положением и превышении полномочий, а шесть из них - еще и в получении взяток.

Железнодорожный райсуд Симферополя в декабре 2010 года назначил 9 бывшим правоохранителям наказание, которое предусматривает отбывание наказания в исправительном учреждении открытого типа без изоляции от общества, 3 - в виде лишения свободы, но освободил их с испытательным сроком.

«Надзорное ведомство считает слишком мягким назначенное наказание», - говорится в пресс-релизе.

Прокуратура просит Апелляционный суд Крыма отменить приговор суда первой инстанции и вынести новый, более жесткий.