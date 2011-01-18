У севастопольского пенсионера забрали медведицу и лисицу

Медведицу и лисицу, которые содержались в плохих условиях, забрали сотрудники милиции и экологической службы у пенсионера в Севастополе, сообщила пресс-служба севастопольского управления МВД.

Оба зверя отправлены в ялтинский зоопарк, там они будут содержаться в обустроенных вольерах, за животными будут ухаживать специалисты.

Мужчина содержал бурого медведя, занесенного в Красную книгу, на территории частного домовладения, в железной клетке, которая не была защищена от ветра и холода.

Десятимесячная медведица по кличке Маша, весом около 750 килограммов и длиной до 2,5 метров, была грязной. Ее выпускали играть во дворе, хотя зверь мог вырваться и причинить вред окружающим.

Севастополец купил животное семь месяцев назад у цыган, которые якобы хотели сделать из него чучело, заплатив 25 тысяч гривен. Документов на содержание хищника у хозяина не оказалось.

Пенсионер привлечен к административной ответственности.