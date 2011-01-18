"Крымский Титан" хочет получить 262 миллиона гривен кредита

"Укрэксимбанк" стал победителем тендера по предоставлению кредита ЗАО "Крымский Титан" на 262,350 млн. грн. сроком на 5 лет, говорится в сообщении, обнародованном на сайте "Государственные закупки".

Банк предложил номинированный кредит в гривнах под 16,5% годовых, в долларах США по курсу Национального банка Украины на день подписания договора - под 9,5% годовых, сообщил УНИАН представитель предприятия.

Кредит имеет целевое назначение. Средства планируется использовать для строительства нового цеха по производству серной кислоты.

В документации конкурсных торгов указывается, что окончательный срок заключения договора - 9 февраля 2011 года.

ЗАО "Крымский Титан" - предприятие, выпускающее диоксид титана, минеральные удобрения, красный железо-окисный пигмент, серную кислоту, сернокислый алюминий, железный купорос, жидкое стекло.

"Крымский Титан" является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, ему принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.

В состав ЗАО "Крымский Титан", помимо головного предприятия, входят два филиала - "Иршанский горно-обогатительный комбинат" и "Вольногорский горно-металлургический комбинат", специализирующиеся на развитии горного, добывающего, обогатительного и металлургического производств.

Контрольным пакетом ЗАО владеет государство. 50% - 1 акция предприятия принадлежат OstChem Germany GmbH (Германия), дочерней компании OstChem Holding AG. 90% акций OstChem Holding AG принадлежат Group DF.

ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" ("Укрэксимбанк") - кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.