Севастополь: торговцев просят работать с минимальной наценкой

Власти Севастополя призвали руководителей крупнейших торговых сетей города взять под контроль в течение трех дней цены на крупы, муку и макароны и осуществлять минимальную торговую надбавку.

«Мы хотели бы попросить руководителей торговых сетей, крупных маркетов, чтобы они взяли некоторые группы товаров под особый контроль, и работали в рознице по минимальной наценке», - сказал заместитель председателя Севастопольской государственной администрации Игорь ЛОКТИОНОВ на совещания, посвященном вопросам состояния рынка продовольственных товаров в регионе.

В Севастополе цены на крупы, пшеничную муку высшего сорта, молоко, макаронные и колбасные изделия сегодня выше, чем в среднем по Украине.

«(Городские власти) не хотят диктовать какие-то условия, но, в принципе, если есть необходимость завезти какие-то крупные оптовые партии, готовы в этом плане поработать вместе с вами, и организовать доставку вам качественной продукции по достаточно низкой цене. С учетом того, что вы в сети сделаете минимальные наценки», - отметил чиновник.