Годовщину воссоединения Руси отметили митингом в Крыму

Сторонники общественной организации «Русская община Крыма», Партии регионов и партии «Русское единство» провели во вторник в Симферополе митинг по случаю 357-летия Переяславской Рады, на которой запорожское казачество во главе с гетманом Богданом Хмельницким приняло решение заключить союз с Россией.

Участники акции возложили цветы к памятнику Хмельницкому, возле которого проходил митинг, и после слов гетмана «Навеки - с Россией!» несколько раз проскандировали: «Ура!». Собравшиеся держали флаги своих организаций, Крыма, России и Украины.

«Мы празднуем знаменательнейшую дату в истории нашего единого Отечества - день воссоединения Руси, или день Переяславской Рады. Если бы не было такого исторического решения, то, по всей видимости, сегодня не было и такого государства, как Украина. Та территория, на которой расположена современная Украина, частично была бы за Польшей, частично - за Россией, какая-то часть - за Венгрией, за какими-то другими государствами», - сказал лидер Русской общины Крыма, депутат крымского парламента Сергей ЦЕКОВ.

Верховный совет Крыма в декабре 2010 года постановил ежегодно 18 января проводить в автономии торжественные мероприятия, посвященные годовщине Переяславской Рады, которую он считает «выдающимся событием в истории народа Украины».

ЦЕКОВ выразил надежду, что украинские регионы последуют примеру Крыма, а Верховная Рада сделает 18 января праздничным днем.

В митинге, по оценкам следивших за общественным порядком сотрудников милиции, участвовали около ста человек.