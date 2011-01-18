Маршрутка сгорела в Севастополе (фото)

Маршрутное такси горело в понедельник вечером в Севастополе, люди не пострадали, сообщила пресс-служба севастопольского управления МВД.

"Водитель заметил дым из-под капота и остановил транспортное средство. Восемь человек, которые находились в автобусе, покинули салон. Шофер подошел проверить, откуда идет дым, и открыл капот - огонь вспыхнул и охватил весь автобус", - говорится в пресс-релизе.

Спасатетели приехали через четыре минуты, но потушить пожар не смогли.

"Пожарные подали два ствола: пенный - на тушение пожара, водный - на охлаждение топливного бака для предотвращения взрыва", - сообщила со своей стороны пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Милиция проводит проверку по факту пожара.

Фото МЧС Севастополя