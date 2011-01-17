Ялта помолится за удачный турсезон

Массовое купание в Черном море и молебен за удачное проведение курортного сезона в Крыму в 2011 году устроят в Ялте 19 января, в праздник Крещения, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии города.

«Настоятель главного городского храма отец АДАМ отслужит праздничный молебен о сохранении и развитии крымских курортов и благополучном проведении курортного сезона, а все желающие смогут пройти обряд водного крещения в море», - говорится в пресс-релизе.

Также в Ялте пройдет крестный ход.

Министерство курортов и туризма Крыма рассчитывает на приезд около 6 миллионов отдыхающих в нынешнем году. В 2010 году на полуострове отдохнули 5 миллионов 719 тысяч туристов.