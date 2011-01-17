14 ОПГ, на счету которых 130 преступлений, придушили в Крыму

Четырнадцать организованных преступных группировок (ОПГ), совершивших 130 преступлений, ликвидированы в Крыму в 2010 году, сообщила в понедельник пресс-служба крымской прокуратуры.

В ОПГ входили 69 человек.

Прокуратура за год доказала в суде вину 51 члена группировок.

Из 14-ти выявленных банд 9 действовали в течение года, 3 - около двух лет, 2 ОПГ просуществовали более длительное время.

«Объединялись в группы злоумышленники в Симферополе, Ялте, Евпатории, Саках, Симферопольском и Красногвардейском районах для того, чтобы наживаться на распространении наркотиков, незаконном получении кредитов, сексуальной эксплуатации, подделке марок акцизного сбора и известных брендов в сфере бытовой химии, фиктивном предпринимательстве. Треть группировок избрали сферу экономики, три ОПГ имели коррумпированные связи в органах внутренних дел и местного самоуправления», - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.