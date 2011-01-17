Анархисты почтили память убитых в Москве адвоката и журналистки

Активисты общественных организаций леворадикального и анархистского толка в воскресенье в Севастополе провели акцию-пикет в память об убитых два года назад в центре Москвы правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Участники акции развернули у здания "Дома Москвы" плакат, на котором белым по красному было написано: "Убийцам Стаса и Насти - высшую меру!".

Во время выступлений прозвучал призыв к объединению в борьбе "с возрастающей фашистской угрозой в ряде стран СНГ".

В резолюции, переданной в "Дом Москвы", содержится требование к следственному комитету России ускорить нахождение виновников убийства, приговорить их к пожизненному заключению.

В акции также приняла участие мать выросшей и похороненной в Севастополе Бабуровой.

Бабурова работала внештатным корреспондентом российской "Новой газеты". Журналистка получила смертельное ранение днем 19 января 2009 года в центре Москвы, когда возвращалась с пресс-конференции вместе с адвокатом Маркеловым. Он вел ряд громких дел, в частности, представлял интересы потерпевших по делу об убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, был одним из адвокатов жестоко избитого главного редактора и журналиста газеты "Химкинская правда" Михаила БЕКЕТОВА. Маркелов вел также многие дела антифашистов и активистов общественных движений.