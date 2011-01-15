Коммунисты Крыма просят восстановить Грача в партии

Участники внеочередной конференции крымской республиканской организации Компартии в субботу приняли постановление, которым решили восстановить депутата Верховной Рады Украины Леонида ГРАЧА и его помощника-консультанта Юрия АКСЮТИНА в КПУ, и попросили центральную контрольную комиссию политсилы принять аналогичное решение.

«Исходя из того, что ГРАЧ и АКСЮТИН никогда не нарушали программу и устав Компартии Украины, многие годы их активно защищали, указывали на основные ошибки, которые завели партию в тупик, считаем, что исключение товарищей состоялось с грубейшими нарушениями и незаслуженно», - говорится в документе.

Президиум центрального комитета Компартии 16 декабря 2010 года исключил ГРАЧА из партии и фракции КПУ в парламенте, а также принял решение о роспуске крымского рескома. До избрания нового состава рескома руководство парторганизацией поручено секретариату ЦК Компартии. Президиум также подтвердил решение об освобождении АКСЮТИНА от обязанностей второго секретаря рескома и исключении его из КПУ.

Это стало реакцией на решение внеочередного пленума рескома, избравшего 14 декабря главой комитета партии в Крыму ГРАЧА, которого объединенный пленум ЦК и ЦКК КПУ 11 декабря освободил от должности с формулировкой «за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии». Пленум также восстановил в должности АКСЮТИНА, которого президиум ЦК 10 декабря исключил из партии.

ГРАЧ ранее критиковал КПУ за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в парламенте.

ГРАЧ руководил рескомом с сентября 1993 года.