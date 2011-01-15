Коммунистов Крыма возглавила женщина

Пленум крымского республиканского комитета Компартии Украины избрал первым секретарем рескома члена центрального комитета КПУ Наталью ШТЕПУ, сообщила пресс-служба организационного комитета крымской парторганизации КПУ.

В Симферополе в субботу прошла внеочередная конференция парторганизации, которая избрала новый состав рескома, после чего состоялся пленум, где были избраны 13 членов бюро, секретари рескома.

Коммунисты, созвавшие конференцию, заявляют, что она прошла в соответствии с уставом партии.

"Внеочередные конференции созываются по решению партийного комитета либо по требованию не менее чем одной трети общего числа коммунистов данной организации. Уставные положения крымскими коммунистами были строго соблюдены - собрано 4 тысячи 206 подписей, что значительно больше необходимых 1/3 - 3 тысячи 339 подписей коммунистов", - говорится в сообщении.

Депутат Верховной Рады Украины Леонид ГРАЧ, долгие годы возглявлявший коммунистов Крыма, заявил: "Я был и остаюсь коммунистом, и с крымской партийной организацией я душой и сердцем, и, как народный депутат Украины, буду всячески помогать и поддерживать партийную организацию".

Между тем, 10 января пресс-служба КПУ сообщила о встрече секретариата ЦК КПУ с секретарями райкомов и горкомов партии Крыма по вопросу реализации решений декабрьского пленума ЦК КПУ и президиума ЦК КПУ, в которой приняли участие 17 из 29 секретарей крымских горкомов и райкомов.

"Принято решение предупредить коммунистов крымской республиканской парторганизации о нелегитимности назначенной на 15 января партконференции и о том, что приняв в ней участие они, тем самым, фактически поставят себя вне партии", - говорилось в сообщении.

Участники встречи одобрили организационные мероприятия по подготовке и проведению в мае 2011 года партконференции крымских коммунистов, на которой будут избраны новый состав рескома и секретариат крымской парторганизации.

Президиум центрального комитета Компартии 16 декабря 2010 года исключил ГРАЧА из партии и фракции КПУ в парламенте, а также принял решение о роспуске крымского рескома. До избрания нового состава рескома руководство крымской парторганизацией поручено секретариату ЦК Компартии.

Эти решения последовали за решением внеочередного пленума рескома, избравшего 14 декабря главой комитета партии в Крыму ГРАЧА, которого объединенный пленум ЦК и ЦКК КПУ 11 декабря освободил от этой должности с формулировкой "за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии".

Ранее ГРАЧ критиковал КПУ за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.

ГРАЧ руководил рескомом с сентября 1993 года.