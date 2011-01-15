Крупные предприятия продолжат платить налоги в Крыму

Девятнадцать крупнейших предприятий Крыма продолжат платить налоги в Симферополе - Государственная налоговая администрация Украины не будет переводить их на обслуживание в Одессу, из-за чего бюджет автономии терял бы около 700 миллионов гривен в год, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

«Мы доказали, что автономия - это особая территория, которая требует особого отношения. Есть приказ налоговой администрации Украины о том, что все крымские крупные плательщики налогов остаются на территории Автономной республики Крым и, кроме того, к нам еще передают крупных плательщиков Севастополя», - сказал глава крымского правительства Василий ДЖАРТЫ.

Инициатива сократить подразделения ГНА, обслуживающие крупные предприятия, была связана с вводом в действие нового Налогового кодекса Украины.

Верховный совет Крыма в конце декабря 2010 года призвал президента Виктора ЯНУКОВИЧА не допустить перевода с 2011 года 19 крупных налогоплательщиков, в частности, завода «Залив», «Крымской водочной компании», Крымского содового завода и предприятия «Крымский титан», на обслуживание из Крыма в Одессу, заявив, что это может негативно отразиться на развитии региона.