Губернатор Севастополя завел блог
20:04, 10 января 2011Крым
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Есть желание общаться напрямую
Председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ намерен вести блог и отвечать в Интернете на вопросы горожан.
«Есть огромное желание все-таки выйти самому в Интернет и перейти к общению с жителями города напрямую. Ежедневно буду отвечать на вопросы, которые волнуют людей. Уже запланировал, что 15 минут каждый день - ответы на вопросы», - сказал САРАТОВ на брифинге в понедельник.
Общаться с севастопольцами САРАТОВ будет через сайт sevblog.com.
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