Губернатор Севастополя завел блог

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ намерен вести блог и отвечать в Интернете на вопросы горожан.

«Есть огромное желание все-таки выйти самому в Интернет и перейти к общению с жителями города напрямую. Ежедневно буду отвечать на вопросы, которые волнуют людей. Уже запланировал, что 15 минут каждый день - ответы на вопросы», - сказал САРАТОВ на брифинге в понедельник.

Общаться с севастопольцами САРАТОВ будет через сайт sevblog.com.