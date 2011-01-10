"Царская ёлка" в Ливадии
17:48, 10 января 2011Крым
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Благотворительная "Царская ёлка" пройдет в Ливадийском дворце-музее (Ливадия, Большая Ялта) 13 и 14 января.
"Царская ёлка" - часть духовно-просветительской программы, направленной на возрождение благотворительных традиций, основанных в Ялте семьей императора Николая II.
На "Царскую ёлку" приглашены учащиеся начальных классов средних школ Ялты. Все они - победители конкурса рождественских открыток. За два дня на мероприятии побывает около 300 детей.
В программе праздника - новогодний спектакль, рассказ о царских детях и семейных традициях императорской семьи, поздравления и подарки.
Начало в 13 часов.
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