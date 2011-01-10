"Царская ёлка" в Ливадии

Благотворительная "Царская ёлка" пройдет в Ливадийском дворце-музее (Ливадия, Большая Ялта) 13 и 14 января.

"Царская ёлка" - часть духовно-просветительской программы, направленной на возрождение благотворительных традиций, основанных в Ялте семьей императора Николая II.

На "Царскую ёлку" приглашены учащиеся начальных классов средних школ Ялты. Все они - победители конкурса рождественских открыток. За два дня на мероприятии побывает около 300 детей.

В программе праздника - новогодний спектакль, рассказ о царских детях и семейных традициях императорской семьи, поздравления и подарки.

Начало в 13 часов.