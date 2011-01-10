Порт Ялты "нагрели" на $425 тысяч

Управление по борьбе с организованной преступностью милиции Крыма возбудило уголовное дело по факту незаконного завладения 3,4 млн. грн. денежных средств государственного предприятия «Ялтинский морской торговый порт» в 2008-2009 годах, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

Дело было возбуждено еще в конце 2010 года, но СМИ стало известно о нем только сейчас.

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили трех человек, которые завладели деньгами госструктуры.

«Подробности мы сообщить не можем, поскольку это может навредить следствию», - сказал УНИАН представитель прокуратуры.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» Уголовного кодекса Украины.

Ход досудебного следствия контролирует прокуратура региона.