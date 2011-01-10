Пропавшие неделю назад севастопольские девочки до сих пор не найдены
12:35, 10 января 2011Крым
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Ищет милиция, ищут горожане...
Милиция продолжает поиск одиннадцатилетней Татьяны МИЗИНОЙ и десятилетней Анастасии БАЛЯБИНОЙ, которые пропали 4 января в Севастополе.
Представитель руководства Ленинского райотдела МВД в Севастополе сообщил УНИАН, что к поиску привлечены работники всего гарнизона милиции. Детей также ищут инициативные группы горожан.
О пропаже девочек с указанием их примет постоянно сообщают местные телеканалы и радиостанции, фотографии детей размещены во многих печатных и электронных СМИ региона.
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