Пропавшие неделю назад севастопольские девочки до сих пор не найдены

Милиция продолжает поиск одиннадцатилетней Татьяны МИЗИНОЙ и десятилетней Анастасии БАЛЯБИНОЙ, которые пропали 4 января в Севастополе.

Представитель руководства Ленинского райотдела МВД в Севастополе сообщил УНИАН, что к поиску привлечены работники всего гарнизона милиции. Детей также ищут инициативные группы горожан.

О пропаже девочек с указанием их примет постоянно сообщают местные телеканалы и радиостанции, фотографии детей размещены во многих печатных и электронных СМИ региона.