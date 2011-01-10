Премьер Крыма вернулся к работе

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ приступил к выполнению обязанностей после болезни и лечения.

«Он работает», - сказал УНИАН представитель крымского правительства.

На 11 января запланирована рабочая поездка ДЖАРТЫ на предприятие «Крымтроллейбус».

Крымский парламент 16 ноября 2010 года снова назначил главой правительства региона ДЖАРТЫ, который возглавлял Совет министров автономии с середины марта.

После этого ДЖАРТЫ, по его словам, в немецкой клинике была сделана плановая операция на желудке.

В отсутствии крымского премьера его обязанности исполнял первый зампредседателя Совмина Крыма Павел БУРЛАКОВ.

Некоторые средства массовой информации активно муссировали слухи о возможной отставке ДЖАРТЫ.