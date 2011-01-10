Капитан буксира найден мертвым в водах Керчи

Сотрудники милиции устанавливают обстоятельства смерти подменного капитана буксира «Бульбаш», тело которого было найдено в акватории паромной переправы в Керчи, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«В воде на расстоянии 5-7 метров от берега обнаружено тело мужчины. Его вытянул экипаж буксира «Доковец», - говорится в пресс-релизе.

Информация о происшествии поступила к спасателям от милиционеров 8 января.

«Бульбаш» принадлежит паромной переправе «Крым».

44-летний капитан жил в Керчи.