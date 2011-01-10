Капитан буксира найден мертвым в водах Керчи
10:30, 10 января 2011Крым
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Проводится расследование
Сотрудники милиции устанавливают обстоятельства смерти подменного капитана буксира «Бульбаш», тело которого было найдено в акватории паромной переправы в Керчи, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
«В воде на расстоянии 5-7 метров от берега обнаружено тело мужчины. Его вытянул экипаж буксира «Доковец», - говорится в пресс-релизе.
Информация о происшествии поступила к спасателям от милиционеров 8 января.
«Бульбаш» принадлежит паромной переправе «Крым».
44-летний капитан жил в Керчи.
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