Газ убил троих мужчин в Крыму

Трое мужчин, решив согреться, погибли в результате отравления угарным газом в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления Госгорпромнадзора.

Несчастный случай произошел 19 декабря в неотапливаемом многоквартирном доме в селе Новоандреевка Симферопольского района.

«По предварительным данным, мужчины забили дымовентиляционный канал паклей, после чего включили газовую плиту, выложив на нее кирпичи. Двери и окна квартиры были плотно закрыты», - говорится в пресс-релизе.

Погибли мужчины 62-х, 53-х и 47-ми лет.

Создана комиссия для расследования происшествия.

Еще один мужчина погиб, отравившись угарным газом в селе Красногвардейского района Крыма.