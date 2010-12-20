Газ убил троих мужчин в Крыму
11:22, 20 декабря 2010Крым
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Решили согреться...
Трое мужчин, решив согреться, погибли в результате отравления угарным газом в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления Госгорпромнадзора.
Несчастный случай произошел 19 декабря в неотапливаемом многоквартирном доме в селе Новоандреевка Симферопольского района.
«По предварительным данным, мужчины забили дымовентиляционный канал паклей, после чего включили газовую плиту, выложив на нее кирпичи. Двери и окна квартиры были плотно закрыты», - говорится в пресс-релизе.
Погибли мужчины 62-х, 53-х и 47-ми лет.
Создана комиссия для расследования происшествия.
Еще один мужчина погиб, отравившись угарным газом в селе Красногвардейского района Крыма.
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