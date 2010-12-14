В колонии Керчи погиб сотрудник
13:22, 14 декабря 2010Крым
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Милиция проводит проверку
Милиция Керчи проводит проверку по факту смерти сотрудника керченской исправительной колонии, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.
24-летний мужчина 12 декабря нес службу в караульном помещении - в половине двенадцатого ночи в помещении произошло возгорание, в результате которого онполучил травмы, несовместимые с жизнью.
Выснилось, что взорвался газовый баллончик, находившийся в кармане у сотрудника колонии. Также на месте происшествия обнаружен обогреватель кустарного производства.
«Причиной возгорания, скорее всего, является нарушение правил пожарной безопасности», - говорится в пресс-релизе.
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