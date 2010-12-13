Google лидирует в рейтинге Интернет-ресурсов в Украине

Список 25 наиболее посещаемых пользователями Интернет в Украине интернет-ресурсов (доменов) возглавил Google, сообщила Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ).

Рейтинг составлен по данным исследования компании InMind, выполняемого по заказу ИнАУ.

Среднее значение дневной доли аудитории за ноябрь (среднедневной доли) Google составило 65,22% посетителей. Далее в рейтинге расположились домены Vkontakte (среднедневная доля - 56,57%), mail.ru (46,29%), yandex (36,61%), odnoklassniki (25%), ukr.net (21,09%). У остальных доменов среднедневная доля составила менее 20%.

Лидирует Google и в рейтинге доменов, ранжированных по охвату пользователей (по доле людей среди целевой аудитории, которые посещали ресурс, по крайней мере, один раз за ноябрь). На долю этого ресурса пришлось 87,01% пользователей. На втором месте в этом рейтинге домен mail.ru (81,25%), далее Vkontakte (78,05%), yandex (74,91%), youtube.com (64,64%), wikipedia.org (64,48%). У остальных интернет-ресурсов охват составляет менее 60% аудитории.

Следует учитывать, что в исследовании ресурсы google.com.ua, google.com, google.ru и другие были объединены в ресурс Google. Также были объединены Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru - в yandex; Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua - в odnoklassniki; Vkontakte.ru, vk.ru - в Vkontakte.