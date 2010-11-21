Бумер задавил женщину с 2 детьми на тротуаре в Севастополе (фото)

Женщина и двое детей, пяти и двух лет, погибли в результате наезда легкового автомобиля, который в воскресенье выехал на тротуар в Севастополе, сообщила пресс-служба ГАИ города.

Авария произошла на улице Гоголя около полудня.

Машина марки BMW под управлением 26-летнего водителя наехала на трех пешеходов на тротуаре. 26-летняя женщина и ее дочери скончались на месте аварии.

Водитель легковушки и пассажирка получили травмы и доставлены в больницу.

Фото ГАИ Севастополя