В порт Севастополя зашел самый крупный в его истории лайнер

В порт Севастополя 11 октября впервые в его истории зашло пассажирское судно длиной 292,5 метра и вместимостью более 2 тысяч человек - океанский лайнер Westerdam под флагом Нидерландов.

«Такое большое судно первый раз зашло в акваторию Севастопольского морского торгового порта», - сказал его начальник Юрий КРАВЦОВ.

Вместе с тем, он выразил сожаление, что порт принимает судно на внутреннем рейде, а не у причала.

«В будущем, уже начиная со следующего года, мы планируем принимать к своим причалам», - сказал КРАВЦОВ.

На борту судна Westerdam, которое построено в 2004 году, в Севастополь прибыли 1841 пассажир, 812 членов экипажа. На судне 11 гостевых палуб и 3 палубы для персонала. Есть 3 ресторана, 2 бассейна, концертный зал, салон красоты, художественная галерея, салон для исполнения классической музыки, конференц-зал, ночная дискотека, 3 конференц-зала, библиотека, 970 кают, множество магазинов.