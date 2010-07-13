Крым инициирует перенос грузового порта из Евпатории на озеро Донузлав

Крымские власти разрабатывают проект перемещения Евпаторийского морского торгового порта из рекреационной территории - набережной Евпатории - на озеро Донузлав, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

«До конца года мы подготовим техническую документацию, проект перемещения порта. Это будет государственная программа. Думаю, и президент Украины, и Кабинет министров пойдут навстречу Крыму», - сказал премьер автономии Василий Джарты.

Перемещение портового комплекса планируется начать в 2011 году.

Первый этап работ обойдется примерно в 120 млн. грн.

На освободившейся территории в Евпатории появится яхтенная стоянка и пассажирский порт с морским вокзалом.

По словам ДЖАРТЫ, чтобы создать на Донузлаве «современный комплекс контейнерных терминалов» нужно примерно 400 млн. евро в течение 5-7 лет.

Донузлав - самое глубокое озеро Крыма.

На южной части песчаной косы, которая отделяет озеро от Черного моря и куда будет перенесен порт, есть глубоководный причал, построенный при Советском Союзе.