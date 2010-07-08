Рада предварительно одобрила изменения в Конституцию

Верховная Рада предварительно одобрила закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно сроков полномочий Верховного совета Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.

"За" проголосовали 396 из 425 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предлагает внести изменения в часть первую статьи 136 и части первую и вторую статьи 141 Конституции Украины относительно установления пятилетнего срока полномочий депутатов крымского парламента, местных советов и мэров, избранных на очередных выборах.

Как известно, Рада четвертого созыва приняла Закон "О внесении изменений в Конституцию Украины" № 2222-IV от 08.12.2004 г. В частности, была изменена часть первая статьи 141 Основного закона и установлено, что депутаты сельского, поселкового, городского, районного, областного совета избираются сроком на пять лет. При этом остается часть вторая статьи 141 Конституции Украины, в ней говорится, что сельские, поселковые и городские председатели избираются территориальными общинами сроком на четыре года.

В соответствии с Конституцией Крыма с изменениями, утвержденными в марте 2009 года законом «Об утверждении изменения к статье 22 Конституции Автономной Республики Крым относительно срока полномочий Верховной рады Автономной Республики Крым», срок полномочий крымского парламента составляет пять лет.

Законопроект предусмотривает согласование сроков полномочий ВС Крыма, местных советов и мэров.

Нардепы подчеркнули необходимость окончательного принятия закона в сентябре на следующей сессии парламента.